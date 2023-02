Mitteilung gemäß § 8a Abs 5 MedienG:

Der Antragsteller Dr. Michael Rami hat die Verurteilung der Antragsgegnerin oe24 GmbH zur Zahlung einer Entschädigung nach § 6 MedienG beantragt, weil am 8.2.2023 auf der unter http://www.oe24.at/ erreichbaren Website in einem Artikel mit der Überschrift „Teichtmeister: Justiz-Skandal um Prozess-Absage" der Verdacht verbreitet wurde, der Antragsteller habe daran mitgewirkt, dass sich Mag. Florian Teichtmeister unter Vortäuschung einer Erkrankung seiner strafrechtlichen Verurteilung am 8.2.2023 entzogen habe, was einen Justiz-Skandal darstellen würde.

Der Antragsteller erblickt in der Veröffentlichung die Verwirklichung des Tatbestandes der üblen Nachrede. Das medienrechtliche Verfahren ist anhängig.

Landesgericht für Strafsachen Wien

Abt 116, am 10.2.2023