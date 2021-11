Mord-Alarm an der Tankstelle:  Freund hat "Filmriss"

Seine (Ex-)Freundin soll ein 55-Jähriger mit seinem Protz-Pick-up angefahren und getötet haben: Mordverdacht!

NÖ. Sie kannten einander vom Reitstall. Eine 49-jährige Pharmareferentin und Mutter einer erwachsenen Tochter sowie ein Hufschmied mit Vorliebe für hubraumkräftige Fahrzeuge: diverse Geländeautos, Mercedes G, zuletzt ein Dodge Ram – ein Pick-up mit fetten Statusausmaßen.

Damit soll er am Sonntag um 23 Uhr offenbar nach einem Streit und wie man erzählt nach Genuss vom Alkohol, dem er längere Zeit davor abgeschworen haben soll, eine Stunde vor dem Lockdown die aparte Niederösterreicherin aus dem Bezirk Korneuburg niedergefahren haben. Die beiden machten nach einem Ausflug einen Stopp an einer Tankstelle an in Eibesbrunn. Als Sonja K. niedergefahren wurde, war es 23 Uhr. Gleich darauf alarmierten Passanten die Polizei. Als eine Streife ankam, mimte der Verdächtige den Unbeteiligten, entfernte sich samt Fahrzeug vom Tatort und fuhr davon.

Wie ÖSTERREICH erfuhr, parkte er seinen Monster-Pick-up in Gerasdorf auf dem Parkplatz vor einem Spiellokal, wo ihn eine andere Frau mit deren Auto abholte. Ob diese Beteiligte von den Vorkommnissen davor wusste und vielleicht sogar Komplizin ist, wird derzeit noch ermittelt.

Der gelernte Schlosser aus Wien-Floridsdorf wartete zunächst die Nacht ab und stellte sich am nächsten Tag auf Anraten eines Freundes bei der Kripo – nicht nur in Reiterkreisen hatten sich die Berichte über das mögliche Verbrechen herumgesprochen. Das Opfer war aufgrund schwerster Verletzungen am ganzen Körper vom Brustkorb bis zu den Beinen sowie multiplen Knochenbrüchen im Spital verstorben.

Zu Redaktionsschluss stand die Entscheidung aus, ob der von einem Anwalt beratene 55-Jährige – der keinerlei Erinnerungen an die Ereignisse an der Tankstelle bzw. einen blackoutmäßigen Filmriss haben will – an die Justiz überstellt wird. Neben einer Vorsatztat kann auch ein Unfall nicht ausgeschlossen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.