10-jähriger Volksschüler an Corona erkrankt

In der betroffenen Schule wurde über alle Kinder und Lehrer, die mit dem Buben Kontakt hatten, eine 14-tägige Quarantäne verhängt.

Niederösterreich. An der Stockerauer Volksschule Wondrak gibt es einen Coronavirus-Fall, wie Bürgermeisterin Völkl über die Facebook-Seite der Gemeinde verkündete. Ein 10-jähriger Schüler ist positiv auf Covid-19 getestet worden. In der betroffenen Schule wurde über alle Kinder und Lehrer, die mit dem Buben Kontakt hatten, eine 14-tägige Quarantäne verhängt. "Darüber hinaus wird am Mittwoch, 17. Juni und am Donnerstag, 18. Juni vom Sanitätsstab Niederösterreich im Wege eines Screenings allen Kindern und allen Lehrern der Schule eine Testung angeboten", wie Völkl schreibt.

Da die Schwester des Corona-Patienten einen Stockerauer Kindergarten besucht, gibt es auch dort Sicherheitsvorkehrungen. Es gäbe dort zwar keinen Covid-19-Fall, trotzdem werden aufgrund der Nähe zu dem bestätigten Fall in der Volksschule auch im Kindergarten St. Koloman Vorsichtsmaßnahmen getroffen und die betroffene Gruppe in der kommenden Woche gesperrt. "In der Zwischenzeit werden die betroffenen Räume gründlichst gereinigt und desinfiziert, damit nach dieser Phase wieder ein sicherer Kindergartenbetrieb gewährleistet werden kann", so die Bürgermeisterin.