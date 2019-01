16-Jährige getötet: Polizei hat Verdächtigen im Visier

Mord-Alarm in Wiener Neustadt: Am Sonntag gegen 10 Uhr wurde die Leiche einer jungen Frau im Anton-Wodica-Park gefunden. Die 16-Jährige dürfte erschlagen und erwürgt worden sein. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Das Landeskriminalamt sowie die Mord-Tatortgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen.

Verdächtig: Ex-Freund im Visier

Nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in einem Park in Wiener Neustadt war am frühen Sonntagnachmittag die Spurensicherung im Gange. Nach dem Fund der Leiche einer Jugendlichen in einem Park in Wiener Neustadt hat die Polizei einen Verdächtigen im Visier. "Es gibt bereits erste Ermittlungen gegen eine Person", teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage mit. Laut Informationen soll es sich um den Ex-Freund des Opfers handeln. Es gilt die Unschuldsvermutung. Dies wollte die Polizei vorerst aber nicht kommentieren.

Mutter fand tote Tochter

Laut ÖSTERREICH-Informationen wohnt das Opfer in der Umgebung des Parks. Sie war am Samstagabend fort, und kam dann in der Früh nicht nach Hause. Die Eltern machten sich daraufhin Sorgen und begannen mit der Suche. Die Mutter war es dann auch, die ihre tote Tochter fand.

Die Leiche der Jugendlichen war mit Blättern zugedeckt, der Täter wollte sie offenbar verstecken. Das Mädchen dürfte aber nicht an dieser Stelle getötet worden sein, die Ermittler fanden Schleifspuren und gehen von einem anderen Tatort im Park aus.