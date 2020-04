22 Coronafälle in Pflegeheim in Zwettl

17 Bewohner und fünf Mitarbeiter des Pflege - und Betreuungszentrums wurden positiv auf das Virus getestet.

Fünf Mitarbeiter und 17 Bewohner des Pflege - und Betreuungszentrums Zwettl sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Während sich die betroffenen Angestellten in häuslicher Quarantäne befinden, wurden zwei Bewohner stationär im Landesklinikum Waidhofen a. d. Thaya aufgenommen, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding am Samstag mit.



Die übrigen 15 sind nunmehr in jenem eigenen Bereich, in dem sie schon bisher lebten, isoliert. Die Betroffenen seien klinisch unauffällig und würden ärztlich visitiert, betonte Jany. Zwölf Personen, die den selben Abschnitt des Gebäudes wie die Infizierten bewohnten, wurden negativ getestet und am Samstag in ein anderes Pflege - und Betreuungszentrum verlegt.