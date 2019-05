22-Jähriger attackiert vier Menschen mit Spitzhacke

Panik in Maria Anzbach. Am Mittwoch um etwa 12.30 Uhr herrschte Schock im 3000-Einwohner-Ort Maria Anzbach. Nachdem ein Polizeihubschrauber über der Gemeinde kreiste, wurden die Bewohner misstrauisch. Schnell verbreiteten sich Warnungen in den sozialen Medien, es gebe eine Großfahndung nach einer Attacke auf Personen. Und so war es dann auch.

Ein junger Mann – vermutlich psychisch gestört – hat mit einer Spitzhacke vier Menschen leicht verletzt. Er flüchtete nach der Tat und die Polizei leitete eine Großfahndung ein.

© Wikipedia

Auf Facebook schrieb ein User aus Anzbach: "Ein 22jähriger Mann weisses T Shirt läuft mit einer Axt herum und wird von der Polizei als sehr gefährlich eingestuft. Bitte zu Hause bleiben und die Türen versperrt lassen. Bei Ansichtig werden einer Person auf den die Beschreibung passt sofort Polizeinotruf absetzen. Die Person ist der Polizei namentlich bekannt. Es läuft bei uns eine Großfahndung."

"Der hat Verdächtige versucht, ein Auto zu stehlen. Als dies misslang, sei er zu Fuß geflüchtet. Wenig später wurde der Mann festgenommen", so eine weitere Userin. Es gab sogar Durchsagen und Warnungen im Radio.

Der gesuchte Mann inzwischen auf einem Esoterik-Bauernhof im Ortsteil Burgstall festgenommen.