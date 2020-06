22-Jähriger nach Trafik-Überfällen festgenommen

Beschuldigter umfassend geständig.

Ternitz/Neunkirchen. Ein 22-jähriger Niederösterreicher ist am Donnerstag wegen zwei Raubüberfällen auf Trafiken in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) und Neunkirchen festgenommen worden. Der entscheidende Zeugenhinweis hatte Polizeiangaben vom Montag zufolge ein mögliches Fluchtfahrzeug betroffen. Der Beschuldigte ist umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der Mann aus dem Bezirk Neunkirchen hatte bei den Überfällen am 1. und 15. Februar jeweils vollmaskiert allein anwesende Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht und einen dreistelligen bzw. niedrigen vierstelligen Eurobetrag erbeutet. Die Frauen erlitten Schocks, waren sonst jedoch nicht verletzt worden.