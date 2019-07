27-Jährige stirbt bei Horror-Crash

Eine 27-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall in ihrem Heimatbezirk Bruck an der Leitha ums Leben gekommen. Die Lenkerin war mit ihrem Pkw auf der LB16 in Leopoldsdorf aus unbekannter Ursache rechts von der Straße abgekommen. Das Auto durchbrach laut Polizei die Stützmauer einer Lärmschutzwand und fiel über eine Böschung. Die Frau erlag an Ort und Stelle ihren Verletzungen.