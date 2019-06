Grafenbach. Ein Dreijähriger, der leblos in einem Pool in Grafenbach (Bezirk Neunkirchen) gefunden wurde, hat die Folgen des Unglücks nicht überlebt, berichtete die "NÖN" online am Sonntag. Der Bub war am Dienstagabend im Swimmingpool seiner Eltern gefunden und unter Reanimation ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht worden, wo er nun verstarb.

Die Mutter dürfte möglicherweise das Kleinkind kurz aus den Augen verloren haben, wie "NÖN" am Dienstag berichtete. Der dreijährige Bub wurde als er gefunden wurde, eine Stunde lang am Unglücksort reanimiert, ehe er unter Reanimation ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht wurde.