3-fach-Killer hörte Stimmen

Der tatverdächtige Familienvater beruft sich auf Befehle innerer Stimmen.

NÖ. Rekonstruktion des grausamen 3-fach-Mordes von Kottingbrunn: ­Familienvater Samet A. wurde am Donnerstag von Justizwachebeamten am Tatort vorgeführt, der Mord an seiner Ehefrau Tugba (29), der zweijährige Tochter und dem einjährigen Sohn nachgestellt. Auf die Mutter und das Mädchen soll der 31-Jährige eingestochen, den Buben erwürgt haben.

Anwalt Wolfgang Blaschitz vertritt den dringend tatverdächtigen HTL-Ingenieur. Erstmals sagte der Verteidiger: „Mein Mandant hörte seit Längerem innere Stimmen, die ihm den Tod der Frau befohlen hätten. ­Warum er auch die Kinder tötete, kann er sich selbst nicht erklären.“ Blaschitz setzt offenbar auf Unzurechnungsfähigkeit und eine Unterbringung des mutmaßlichen Mörders in einer Psycho-Anstalt. Es gilt die Unschuldsvermutung.