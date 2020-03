Bei einem Verkehrsunfall auf der B17 in seiner Heimatstadt ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein 31-jähriger Wiener Neustädter ums Leben gekommen.

Wiener Neustadt. Er war nach Angaben der Feuerwehr mit seinem Auto frontal gegen den Betonpfeiler einer Autobahnüberführung geprallt. Der Lenker wurde im Wrack eingeklemmt. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des 31-Jährigen feststellen, berichtete die FF Wiener Neustadt.