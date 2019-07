32-jähriger Biker über Auto geschleudert – schwer verletzt

Rastenfeld. Auf der Kreuzung der B37 mit der B38 in Rastenfeld (Bezirk Krems-Land) ist Dienstagfrüh ein 32-jähriger Motorradlenker mit dem Pkw einer 59-Jährigen kollidiert. Der Einheimische wurde nach dem Zusammenprall über das Auto geschleudert und blieb auf der Straße liegen, berichtete die Polizei. Er wurde verletzt und per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen.