44-Jähriger bei Unfall aus Traktor geschleudert - tot

Fahrzeug kippte auf abfallender Wiese um und überschlug sich mehrmals. Für den Niederösterreicher kam jede Hilfe zu spät.

Ein 44-Jähriger ist am Samstagvormittag in Rohr im Gebirge im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt mit seinem Traktor in steilem Gelände abgerutscht. Er wurde aus der Kabine geschleudert und getötet. Ein Notarzt konnte nichts mehr für den Verunfallten tun und nur noch den Tod feststellen.



Laut einer Aussendung der Polizei fuhr der Einheimische gegen 9.00 Uhr auf einer abfallenden Wiese in Rohr im Gebirge rückwärts einen Wald entlang. Das Fahrzeug rutschte weg, kippte um und überschlug sich mehrmals. Der 44-Jährige wurde circa 20 Meter weit geschleudert. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Rettungskräfte. Versuche, das Unfallopfer zu reanimieren, schlugen fehl.