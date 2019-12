46 Millionen für Offensive bei NÖ-Lehrlingen

6.238 junge Menschen nahmen das Angebot der Lehrlingsoffensive wahr.

NÖ. Am 1. Jänner 2019 startete die größte Lehrlingsoffensive, die es jemals in Niederösterreich gegeben hat. Das Land Niederösterreich, das AMS NÖ und der Europäische Sozialfonds haben dafür 46 Millionen Euro in die Hand genommen, um allen Jugendlichen bis 25 einen fixen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen.

Erfolgreich. Nun wurde eine überaus positive Bilanz gezogen: „Die Jugendlichen haben fast alle Plätze, die im Rahmen der „NÖ Lehrlingsoffensive“ angeboten wurden, genutzt. 6.238 junge Menschen nahmen das Angebot wahr, 1.153 davon haben mittlerweile eine sichere Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ergänzt: „Wir können dadurch den jungen Menschen helfen, ihre Zukunft zu gestalten.“

Drei Säulen. Die „Lehrlingsoffensive“ beruht auf drei wichtigen Säulen: erstens die sieben Jugendbildungszentren, die im kommenden Jahr 2020 wieder 4.600 Plätze für Jugendliche unter 25 Jahren zur Verfügung stellen werden, zweitens das Projekt „Auf zum Lehrabschluss“, mit 248 Plätzen im kommenden Jahr, und drittens die überbetrieblichen Lehrwerkstätten mit 2.050 Plätzen im Jahr 2020.