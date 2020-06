5-Jähriger bei Massen-Crash unter den Schwerverletzten

Nach dem Massen-Crash am Donnerstagvormittag gab es acht Kilometer langen Stau.

Bad Vöslau. Bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Bad Vöslau (Bezirk Baden) sind am Donnerstagvormittag sieben Menschen verletzt worden, berichtete die Feuerwehr Baden in einer Aussendung. Laut einem Bericht des ORF NÖ (online) wurden bei dem Auffahrunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, einige Personen schwer verletzt, darunter ein fünfjähriger Bub.

© Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf

Ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungsautos des Roten Kreuzes waren im Einsatz. Während der Aufräumarbeiten war die Richtungsfahrbahn nach Graz eine Stunde lang komplett gesperrt. Es bildete sich ein acht Kilometer langer Stau.