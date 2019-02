64-Jährige erschlagen: Posträuberin jetzt in U-Haft

Ebergassing. Über die 43-jährige Tamara B., die die 64-jährige Pensionistin Hedwig Sch. in Ebergassing (Bezirk Bruck a. d. Leitha) erschlagen haben soll, ist am Samstagvormittag die Untersuchungshaft bis vorläufig 25. Februar verhängt worden. Das teilte Friedrich Köhl von der Staatsanwaltschaft Korneuburg auf APA-Anfrage mit.

Tamara B. stammt aus dem Bekanntenkreis des Mordopfers und wurde am Mittwoch festgenommen. Die Pensionistin war vor zwei Wochen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Todesursache war laut Obduktion ein Schädel-Hirn-Trauma durch Fremdeinwirkung.

Pensionistin vor zwei Wochen getötet

Vor zwei Wochen wurde die Pensionistin Hedwig Sch. (64) in ihrer Wohnung in Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ermordet. Am Freitag konnte die Polizei einen ersten Ermittlungserfolg melden. DNA-Spuren führten zu der Tat-Verdächtigen Tamara B. (43). Wie sich nun herausstellte, ist sie auch keine Unbekannte. 2009 wurde Tamara B., alias "Black Lady" wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung bei einem Postraub in Kierling zu 12 Jahren Haft verurteilt und vorzeitig entlassen. Die Frau wurde jetzt im Mordfall an Hedwig Sch. in Ebergassing erneut in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Am Samstag wurde schließlich über ihre U-Haft entschieden.

Die Beschuldigte war nicht geständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 43-Jährige stammt wie das Opfer aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha.

Gegen die Frau hatte sich den Ermittlern zufolge aufgrund der Überprüfungen im Umfeld des Opfers und der Untersuchung von Spuren aus der Tatwohnung ein dringender Verdacht ergeben. Die 43-Jährige wurde bereits am Mittwoch festgenommen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Korneuburg eine entsprechende Anordnung erlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.