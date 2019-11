76-jährige Vermisste stirbt bei Wohnungs-Brand

Wiener Neustadt. Aufgrund eines Heizdeckenbrandes ist eine 76-Jährige vergangene Woche in Wiener Neustadt gestorben. Ein Nachbar informierte am Mittwoch die Polizei, dass er die Frau seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatte. Beim Öffnen der Haustüre trat starker Rauch aus, Brand wurde aber keiner mehr festgestellt. Die Frau wurde laut Polizei-Aussendung leblos am Boden liegend gefunden.

Seitens der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde eine Obduktion angeordnet. Die Brandursache ermittelte das Landeskriminalamt Niederösterreich gemeinsam mit Sachverständigen des Bundeskriminalamtes.