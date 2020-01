Eine 79-Jährige ist am Montagvormittag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden.

79-Jährige auf Schutzweg von Auto erfasst Eine 79-Jährige ist am Montagvormittag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden.