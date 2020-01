80-Jährige von Pkw erfasst und schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es am Dienstagvormittag im Bezirk Neunkirchen gekommen.

Payerbach. Eine 80-Jährige war in Payerbach von einem Pkw auf dem Weg zu ihrem Auto erfasst, zu Boden gestoßen und schwer verletzt worden. Der Unbekannte, der mit einem silbernen Wagen - es soll sich um einen Opel handeln - unterwegs war, hielt nicht an, berichtete die Landespolizeidirektion.



Die Einheimische wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Hinweise zum flüchtigen Lenker werden an die Polizeiinspektion Reichenau an der Rax (Tel.: 059133-3356) erbeten.