83-Jährige in Niederösterreich erstochen - Mann bleibt in U-Haft

Gloggnitz. Jener Verdächtige, der im August eine 83-Jährige in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) erstochen haben soll, bleibt in U-Haft. Die Frist läuft bis 30. September, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Montag auf APA-Anfrage mit. Der 38-Jährige verzichtete demnach auf eine Haftprüfungsverhandlung, der Beschluss erging vergangenen Freitag.

Der Rumäne soll die Niederösterreicherin am 16. August auf offener Straße von hinten mit einem Messer attackiert haben. Er hat laut Staatsanwaltschaft angegeben, das Opfer mit seiner ehemaligen Arbeitgeberin verwechselt zu haben.