90-Jähriger erlag nach Brand seinen Verletzungen

Amaliendorf-Aalfang. Ein 90-Jähriger ist nach einem Brand in Amaliendorf-Aalfang (Bezirk Gmünd) im Waldviertel seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war am 8. September von Nachbarn aus seinem Haus gerettet worden, nachdem darin ein Feuer ausgebrochen war, berichteten die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") am Samstag in ihrer Online-Ausgabe. In der Folge wurde der Pensionist in das AKH Wien transportiert.

Die Ehefrau des 90-Jährigen wurde ebenfalls aus dem Wohngebäude geborgen. Sie wurde in das Landesklinikum Gmünd gebracht.