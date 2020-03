A 23: Baustelle sorgt für Staugefahr

Arbeiten dauern bis 2022 an, 126 Millionen Euro werden für Sanierung investiert.

NÖ/Wien. Den NÖ-Pendlern droht wieder große Staugefahr. Die Asfinag startet heute mit der Generalerneuerung der Hochstraße zwischen St. Marx und dem Knoten Prater. Bis zum Jahr 2022 dauern die Arbeiten an, 126 Millionen Euro werden investiert.

© TZÖ

Der etwa drei Kilometer lange Abschnitt der A 23 zählt zu den am meisten befahrenen des Landes. Im Schnitt rollen dort täglich rund 150.000 Fahrzeuge über den Asphalt. Konzipiert wurde die Hoch­straße in den 1970er-Jahren ursprünglich für etwa 45.000 Autos pro Tag, also rund ein Fünftel der heutigen Beanspruchung.

Maßnahmen. Ab morgen früh wird mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Tagsüber bleiben alle Fahrstreifen befahrbar, werden aber verschmälert und verschwenkt. Die bereits gesperrte Abfahrt Simmering wird abgerissen und neu errichtet.