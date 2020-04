Technischer Defekt an Traktor löste Feuer aus.

Kirchstetten. Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Totzenbach in der Gemeinde Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) sind am Samstagnachmittag acht Stiere verendet. Das Feuer war nach Polizeiangaben vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Traktor im Stallgebäude ausgelöst worden.

© FF Totzenbach

Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst nicht bekannt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa eine Stunde.

© FF Totzenbach