Alarmfahndung: Polizei stürmte Raststätte

Niederösterreich. Die Polizei, die laut Sprecher Markus Dittrich um 9.37 Uhr alarmiert wurde, löste einen Großeinsatz aus. An der Fahndung waren unter anderem Polizeihubschrauber und die Wega beteiligt. Die Suche wurde schnell auf Niederösterreich ausgedehnt. Auch das Eko Cobra wurde eingesetzt. Dittrich wies Spekulationen zurück, wonach die Täter Geiseln genommen hätten. Es handle sich "nicht um eine Geisellage", hieß es in einer Aussendung.

Zeugin schildert Cobra-Einsatz

Bei der Raststation Hochleithen, in Niederösterreich griff die Spezialeinheit Cobra zu. Dort wurde offenbar ein verdächtiges, dunkles Fahrzeug entdeckt. Eine Zeugin meldete sich bei ÖSTERREICH mit Details. Sie war beim Einsatz am Ort.

"Die Cobra hat den Schnellimbiss gestürmt. Ich bin auf der Abfahrt gestanden. Dort mussten alle aus dem Auto aussteigen und ihren Kofferraum öffnen. Wir mussten alles herzeigen und durften wieder weiterfahren", so die Augenzeugin des Einsatzes, die anonym bleiben will (Name der Redaktion bekannt).

"Die Autobahnraststation wurde komplett gesperrt. Man durfte weder raus noch rein. Im Einsatz waren fünf normale Polizei-Autos und 10 zivile Fahrzeuge."

Die Polizei sucht wird angeblich ein dunkles Auto.