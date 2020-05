Amoklauf mit 6 Verletzen in Baden: Es war eine Beziehungstat

Bei Messerattacken an mindestens drei Tatorten in Baden wurden mehrere Personen teils schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter Adam H.(19) wurde festgenommen.

Messerattacken im Stadtgebiet von Baden bei Wien haben in der Nacht auf Donnerstag nach Polizeiangaben sechs Verletzte gefordert. Als Beschuldigter gilt der 19-jährige Österreicher Adam H., der festgenommen wurde. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Als Motiv wird ein Beziehungsstreit vermutet. Die Opfer sind 16 bis 63 Jahre alt.

Laut Polizei fand der erste Einsatz gegen 22.30 Uhr am Weikersdorfer Platz statt. Wenig später wurden die Beamten auch in die Vöslauerstraße gerufen. Eine Person wird mit Rettung und Notarzt ins Krankenhaus gebracht, der Täter war weiter auf der Flucht.

Täter festgenommen

Wenig später kommt es im Bereich der Vöslauer Straße, vor einem Supermarkt, zum nächsten Einsatz für Polizei und Rettung. Nach ersten Informationen dürfte es dort weitere drei Verletzte gegeben haben. Ein Großaufgebot von Polizei sowie Diensthunde durchsuchen die Gegend nach dem flüchtigen Täter.

Beziehungstat

Auf dem Grundstück einer Villa in der Elisabethstraße kann dann schließlich der mutmaßliche Täter von der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Der 19-Jährige hatte Schnittverletzungen an den Händen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 19-jährigen Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft handeln. Die Polizei schließt einen extremistischen Hintergrund derzeit aus. Weil es sich bei einer verletzten 16-Jährigen um die Ex-Freundin des Beschuldigten handeln soll, gilt ein Beziehungsstreit als mutmaßliches Motiv für die Bluttat. Die weiteren Opfer sind ein 16-, 19- und 21-Jähriger sowie der Mann (63).

Die Einvernahme des Beschuldigten sollte am Donnerstagnachmittag stattfinden. Dem jungen Mann wird laut Schwaigerlehner neben den Messerattacken auch zur Last gelegt, in der Vöslauer Straße ein Fahrrad auf die zwei Autos geworfen zu haben.

Die Polizei hat einen Dolch mit einer fünf Zentimeter langen Klinge sichergestellt. Es dürfte sich dabei um die Tatwaffe handeln.

Bei keinem der Opfer besteht Lebensgefahr. Es ist möglich, dass der Beschuldigte und die Opfer einander kannten.