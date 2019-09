Anhänger mit Rallye-Auto stürzte in Donau

Feuerwehr und Polizei hatten rund um die Niederösterreich-Rallye, die von Freitag bis Samstag im Bezirk Melk stattfand, alle Hände voll zu tun.

Ein Teilnehmer hatte sich am Sonntag mit einem Kleinbus samt Anhänger, auf dem er sein Rallye-Fahrzeug geladen hatte, auf dem Heimweg gemacht. Während er gegen 10.30 Uhr auf der B 3 in Weins (Gemeinde Hofamt Priel) unterwegs war, löste sich der Anhänger, blieb zunächst am Uferrand stecken, ehe er über eine Böschung rollte, in die Donau kippte und sofort in den Fluten versank.

Bergung nach fünf Stunden

Nachdem Feuerwehrtaucher das Fahrzeug im Wasser lokalisierten, wurde es nach fünf Stunden per Kran geborgen.

282 Raser angezeigt

Bereits am Samstag gingen der Polizei bei Kontrollen in Streitwiesen und Pöggstall insgesamt 282 Raser ins Netz. Bei 45 Lenkern handelte es sich Rallye-Fahrer. Sämtliche Lenker wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Melk angezeigt.