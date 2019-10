Angern. In Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) ist ein Arbeiter am Montagvormittag in den Stromkreis geraten. Der Mann hatte die Elektrozuleitung eines Mehrparteienhauses angebohrt. Er wurde nach Angaben der örtlichen Feuerwehr mit Verbrennungen in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert.