Lunz am See. In Lunz am See (Bezirk Scheibbs) ist am Freitag ein Arbeiter nach Angaben des Roten Kreuzes von einem Gerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen.