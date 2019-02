Aus Box entkommen: Katze löste Verkehrsunfall aus

NÖ. Eine Wienerin (59) war am Mittwoch gegen 13.10 Uhr mit ihrem Auto im Gemeindegebiet von Unserfrau-Altweitra (Bezirk Gmünd) unterwegs. Im Fahrzeug der 59-Jährigen befand sich zudem ihre Katze.

Das Tier entkam plötzlich aus der Transportbox. Dadurch wurde die Lenkerin so sehr abgelenkt, dass sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Anschließend stieß die Wienerin mit dem entgegenkommenden Auto eines 53-Jährigen frontal zusammen. Der Lenker und seine 48-jährige Frau wurden dabei schwer verletzt. Die 59-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Der Niederösterreicher wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Seine Ehefrau wurde ins Landesklinikum Gmünd gebracht. Die Unfalllenkerin kam in ein Spital in Horn.