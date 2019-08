Auf den ersten Blick verleitet der Vorfall zum Schmunzeln, bei genauerer Betrachtung scheint es einen ernsten Hintergrund zu geben: Ein Bub hielt in Gmünd Passanten und später die Polizei auf Trab, weil er mutterseelenallein durch die Stadt spazierte.

Der 3-jährige Knirps fiel in der Wohnstraße etlichen Zeugen auf, als er gegen 9.15 Uhr allein unterwegs war. In seiner Hand trug das Kind einen Schlüsselbund. Es waren die Schlüssel zur Wohnung, aus der der Bub ausgebüxt war. Wie er die verschlossene Eingangstür alleine öffnen konnte, ist bislang noch rätselhaft.

Nachdem die Polizei das Kind in ihre Obhut gebracht hatte und zu Hause abliefern wollte, trafen die Beamten die schlafende Mutter an. Sie hatte vom Verschwinden des Kindes nichts bemerkt. Aufgrund der häuslichen Umstände wurden die beiden in einer geeigneten Unterkunft untergebracht.