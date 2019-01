Ausgesetzter Hund bekam neun Welpen

Bei Minusgraden, zitternd, dehydriert und an eine Laterne gebunden: Eine Wiener Familie traute auf einer Raststation bei Guntramsdorf (Bez. Mödling) ihren Augen nicht, als sie vergangenen Samstag eine hochträchtige Hündin so vorfand. Die Tierfreunde handelten schnell und brachten den Mischling, der liebevoll „Zoe“ getauft wurde, in ein Heim.

„Zoe war abgemagert, als sie bei mir ankam. Wegen des Bauchs sah man das anfangs nicht. Ich habe gehofft, dass sie die Geburt übersteht. Wie kann ein Mensch einem Tier das antun?“, ist Eleonore Schandl von der gleichnamigen Tierpension entsetzt. Die Tierschützerin ließ sofort den Veterinär kommen und half am Donnerstag bei der siebenstündigen Geburt der neun Welpen. „Jetzt geht es ihnen gut“, lässt sie ÖSTERREICH wissen. In neun Wochen können sich Hundeliebhaber bei Schandl melden. Da werden die Babys vergeben.

Spendenkonto der Tierpension Schandl: IBAN AT95 5100 0916 1455 9500, BIC: EHBBAT2E.(lae)

