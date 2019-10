Ausraster in der U-Haft: Wollte der Dreifach-Killer wieder töten?

NÖ. Warum tötete Samet A. seine Ehefrau, seine zweijährige Tochter und den 11 Monate alten Sohn? Wie zu erwarten, ist aus dem Umfeld der Familie des HTL-Ingenieurs – der mit seiner Frau ein Home-Office-Reisebüro betrieb – verteidigend zu hören, dass der 31-Jährige immer ein besonders liebender Ehemann und Vater gewesen sei, der erst in letzter Zeit plötzlich und unerwartet unberechenbar wurde. Und sich in Szenerien und Fantasien steigerte, die offenbar am Sonntag in einer Gewaltexplosion mündeten.

Für die Theorie, dass der in Österreich geborene Sohn einer türkischen Zuwandererfamilie möglicherweise psychisch krank ist, spricht der Umstand, dass er angeblich völlig grundlos Montagfrüh in der Haft in Wiener Neustadt einen Mithäftling mi den Fäusten verprügelte und rumschrie, ihn zu töten.

Mithäftling attackiert: Verdächtiger in Einzelhaft

Auch bei der anschließenden Vorführung vor dem Haftrichter führte er sich so auf, dass drei Justizwachebeamte ihn nur mit Müh und Not überwältigen konnten – ÖSTERREICH berichtete. Der Dreifach-Killer – für den die Unschuldsvermutung gilt – kam in eine überwachte Einzelzelle, da neben Fremd- auch Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Die große Frage ist jetzt, ob der Verdächtige – der noch nie wegen einer geistigen Erkrankung in Behandlung gewesen sein soll – tatsächlich verrückt ist und bei der furchtbaren Bluttat Sonntagfrüh in Kottingbrunn nicht zurechnungsfähig war. Oder ob sein Zustand nur gespielt ist, um zu verschleiern, dass die Bluttat an seiner Familie eiskalt geplant war, weil seine Frau Tugba sich scheiden lassen wollte. Seine Frau und die Tochter erstach er mit einem Messer, den Buben erstickte er. Am Dienstag war Samet bei der Vorführung ruhiger, sodass U-Haft verhängt werden konnte.

Schon vor Albtraum-Tat bedroht: Tugba lebte in Angst vor ihrem Ehemann

Keinen Hinweis, dass Samet A. unter Psycho-Problemen litt, hat die Familie der ermordeten Tugba A. Wohl hatte sich auch für sie der bisher unbescholtene Schwiegersohn in letzter Zeit verändert – aber, weil er sich in Glaubensfragen radikalisierte, seine Frau nach der Geburt der Tochter zwang, ein Kopftuch zu tragen und sich daheim, wo plötzlich nur noch Türkisch gesprochen werden durfte, aufführte wie ein Pascha.

Dabei war die 29-Jährige der Motor der Jungfamilie, und sie kümmerte sich nicht nur um den Haushalt und die Kinder, sondern auch um die Geschäfte, die ihr Mann zusehends vernachlässigte. „Ab einem gewissen Zeitpunk hat er einen massiven Druck auf seine Frau ausgeübt. Daraufhin hat sich die Ehe massiv verändert“, schildert die Anwältin der Opfer-Familie, Astrid Wagner.

Demnach wollte Tugba sich scheiden lassen. Unverhohlen soll der Gatte gedroht haben, dass ihr ein ähnliches Schicksal wie etwa Emine Bulut in der Türkei droht – dieses Opfer wurde von ihrem Mann vor den Augen der Tochter abgestochen. Wenige Tage vor der Bluttat gestand Tugba ihrer Schwester, dass sie um ihr Leben fürchte: „Wenn mir etwas passiert, kümmert euch um meine Kinder.“ Leider sollte Samet A. die ganze Familie hinrichten. Ob eiskalt geplant, soll ein Gutachter herausfinden.