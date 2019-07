Auto brennt auf Wiener Außenring-Autobahn

NÖ. Donnerstagmittag brannte ein Auto auf der A21, der Wiener Außenring Autobahn, etwa 5 Kilometer vor Alland komplett aus, wie Leser gegenüber oe24 berichtet. Erste Bilder des Brandes haben die Redaktion erreicht.

Zu sehen ist eine riesige Stichflamme.

© Viyana Manset Haber

Die dichten Rauchschwaden sind weithin sichtbar. Die Brandursache ist noch unklar.

© Viyana Manset Haber

"Zwischen AS Alland und AS Hochstraß Gefahr durch defektes Fahrzeug, Stau, vorsichtig an das (L) Stauende heranfahren, der Umleitungsbeschilderung folgen, Fahrzeug im Vollbrand/Rauchentwicklung, derzeit 1 km Rückstau, Richtungsfahrbahn Wien wird gesperrt", schreibt ÖAMTC auf seiner Homepage.