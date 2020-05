Auto crasht in Sattelschlepper: Pkw-Lenker tot

Ein Pkw-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einen entgegegenkommenden Sattelschlepper.

Niederösterreich. In Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) kam es Mittwochfrüh zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einen entgegegenkommenden Sattelschlepper. Für den Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät.

© Thomas Lenger/monatsrevue.at

Der etwa 40-Jährige wurde durch den Crash so schwer verletzt. dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Noch ist unklar, warum das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Lenker des Sattelschleppers blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Pkw wurde von einer Spezialfirma geborgen. Das betroffene Straßenstück der L150 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.