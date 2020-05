Auto fing nach Frontalcrash Feuer: Vierköpfige Familie verletzt

Gaweinstal. Bei einem Verkehrsunfall in Atzelsdorf, einer Katastralgemeinde von Gaweinstal (Bezirk Mistelbach), sind am Samstag fünf Personen verletzt worden, vier davon schwer. Zwei Pkw stießen laut Angaben des Roten Kreuzes und des ÖAMTC auf der Kreuzung einer Landes- und einer Gemeindestraße frontal zusammen, ein Fahrzeug begann zu brennen. Fünf Rettungswagen und drei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.

Bei dem Verkehrsunfall in der Katastralgemeinde Atzelsdorf der Gemeinde Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) wurden am Samstag in einem Pkw eine vierköpfige Familie, im anderen Auto ein Senior verletzt. Eine 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" ins Wiener AKH geflogen, gab der ÖAMTC bekannt.

Ein ca. 18-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Mistelbach gebracht. Beide Elternteile und der zwischen 65 und 70-jährige Lenker des zweiten Fahrzeuges wurden schwer verletzt und mit den Notarzthubschraubern "Christophorus 3" und "Martin 5" in das Landesklinikum Wiener Neustadt bzw. das Universitätsklinikum Krems geflogen.