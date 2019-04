In Krems an der Donau hat am Dienstagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwere Blessuren erlitten. Bei Aushubarbeiten war ein Bagger samt Fahrer umgekippt, berichtete das Rote Kreuz. Der Schwerverletzte wurde befreit und ins Universitätsklinikum Krems transportiert. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.