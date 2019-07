Baum fiel in Oberleitung: Südbahnstrecke in NÖ gesperrt

Schottwien. In der Nähe des Bahnhofs Klamm-Schottwien (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitagnachmittag ein Baum in die Oberleitung der Südbahnstrecke gefallen. Der dadurch entstandene Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, teilte ein ÖBB-Sprecher auf Anfrage mit. Aufgrund der Beschädigungen an beiden Oberleitungen kam es zu einer Streckensperre.

Ein Schienenersatzverkehr für Fern- und Nahverkehrszüge wurde eingerichtet. Nach Angaben des Sprechers sollte ab 19.00 Uhr wieder ein "eingeschränkter Betrieb" aufgenommen werden.