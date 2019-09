Korneuburg. Am Donnerstagmittag brach in der Nähe des Donauparks in Korneuburg ein Feuer aus. Offenbar weitete sich der Brand auf mehrere Container aus. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

© Viyana Manset Haber

Das Feuer dürfte den Bildern zufolge auf der Halbinsel gegenüber vom Donaupark ausgebrochen sein.

© Viyana Manset Haber