Brand: Bursch rettet sich mit Sprung aus Fenster

In einer Erdgeschoßwohnung in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Zum Brandzeitpunkt befand sich ein Jugendlicher in der Wohnung. Durch den starken Rauch war ihm der Fluchtweg abgeschnitten, und so rettete sich der junge Mann durch einen Sprung aus dem Fenster. Er blieb dabei unverletzt, berichtete die Feuerwehr.

Die Feuerwehr hatte das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle. Weitere Bewohner des Mehrparteienhauses wurden während der Löscharbeiten ins Freie gebracht. Die in der Wohnung lebende Familie wurde vorübergehend in einer Notunterkunft im Feuerwehrhaus einquartiert.