Brand in Bahnhof-Warteraum - vier Personen evakuiert

Vier Menschen mussten aus dem Objekt evakuiert werden.

Niederösterreich. Weil in einem Warteraum des Bahnhofes Bad Vöslau (Bezirk Baden) am späten Donnerstagabend ein Brand ausbrach, mussten vier Personen aus den Wohnungen darüber evakuiert werden. Der Rauch stieg in die Wohnräume des ersten Stocks, wie Einsatzleiter Philipp Michalek laut einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden berichtete.

Die Löscharbeiten im Warteraum waren nach etwa 30 Minuten beendet. Das Gebäude wurde danach belüftet. Die Ursache des Brandes stand Feuerwehrangaben zufolge vorerst nicht fest und war Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.