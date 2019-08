Cadillac-Fahrer crasht E-Auto: Mutter tot, Sohn im Spital

NÖ. Der gebürtige Serbe Z. M. hatte selbst den Notruf gewählt, weil er jemanden anzeigen wollte, der ihn ärgerte. Als die Cops bei ihm anklopften, wollte der 47-Jährige nicht sehr ins Detail gehen und verzichtete auf eine Anzeige – schon zu diesem Zeitpunkt stand massiver Alkohol-Verdacht im Raum.

© all Todesopfer des Horror-Unfalls.

Noch am selben Abend um 18.30 Uhr kam es auf der LB 212 in Möllersdorf zur Katastrophe: Z. (der zurzeit keinen Führerschein hat, weil er ihm wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden war) geriet mit seinem auffälligen weißen Cadillac Eldorado mit weißen Ledersitzen und roter Polsterung in den Gegenverkehr und rammte mit dem bulligen Ami-Schlitten den schwarzen Elektro-BMW einer Tierärztin aus Baden, die mit einem ihrer Zwillingssöhne (14) unterwegs war.

Eva S., die in der Tierklinik Traiskirchen beschäftigt war, hatte keine Chance: Sie starb ebenso wie der Cadillac-Lenker noch an der Unfallstelle. Ihr Chef, Dr. Lothar Vogelsinger, zu ÖSTERREICH: „Was für eine Tragödie! Sie war so ein toller, kompetenter, loyaler und netter Mensch.“ Ihr Sohn wurde mit dem Hubschrauber ins UKH Meidling geflogen – es besteht Lebensgefahr.

Beide Wracks wurden beschlagnahmt, eine Obduktion wurde angeordnet. Die Frage ist, ob und wie betrunken der Caddy-Fahrer war.