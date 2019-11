Canan K.: "Ich möchte nur wissen, warum sie mich so attackiert haben"

oe24: Warum sind Sie zur Trauer­feier gefahren?

Canan K.: Ich war mit meinen zwei Freundinnen dort. Da ich beruflich sehr viel mit Opfern von häuslicher Gewalt zu tun habe, wollte ich der Familie in diesen schwierigen Tagen beistehen.

oe24: Was genau ist dann dort passiert?

Canan K.: Ich wollte der Familie nur mein Beileid wünschen, doch dann kam eine Frau, die vermutlich die Cousine des Mordopfers ist, zu mir und beschimpfte mich als Hure, weil ich kein Kopftuch trug. Danach schlug sie mir mit ihren Fäusten ins Gesicht und auf meinen Rücken sowie in den Bauch.

oe24: Hat Ihnen dort niemand geholfen?

Canan K.: Nein, ganz im Gegenteil, ein älterer Mann spuckte mir danach ins Gesicht und beschimpfte mich. Am Ende waren es 20 Türken, die mich attackierten. Als ich in mein Auto einsteigen wollte, schlugen sie auf das Fahrzeug mit ihren Fäusten und Schuhen ein und beschädigten es. Ich bin danach sofort zur Polizei gefahren und habe Anzeige erstattet. Weil ich so schwere Verletzungen erlitten hatte, alarmierte die Polizei die Rettung.

oe24: Was für Verletzungen haben Sie erlitten?

Canan K.: Ich habe am ganzen Körper Prellungen und Hämatome im Gesicht. Zudem erlitt ich eine Schädelprellung.

© oe24

oe24: Wurden Sie nach dem Angriff bedroht?

Canan K.: Ja, ich habe nach der Veröffentlichung der Attacke in ­Ihrer Zeitung mehrere Hundert Nachrichten mit Morddrohungen erhalten. Sie bezeichnen mich als Lügnerin und meinen, dass ich das alles erfunden hätte. Doch meine Verletzungen sprechen für sich.

oe24: Haben Sie Angst vor einer weiteren Attacke?

Canan K.: Ja, natürlich, es ist eine regelrechte Hetzjagd gegen mich in der türkischen Community. Nur weil ich das Wort Kopftuch erwähnt habe. Sie kritisieren nicht die Angreifer, sondern mich. In mehreren Nachrichten stand, dass sie mich zum Schweigen bringen werden. Nach dem Angriff ging es mir sowieso sowohl körperlich als auch psychisch nicht mehr gut. Ich werde mir professionelle Hilfe suchen.

oe24: Wie werden Sie gegen die Personen, die Sie mit dem Umbringen bedrohen, vorgehen?





Canan K.: Ich werde jeden Einzelnen anzeigen und rechtlich gegen die Täter vorgehen.

oe24: Wie geht es ­Ihnen jetzt?

Canan K.: Ich frage mich immer wieder, wieso ich angegriffen wurde. Kein Kopftuch zu tragen ist doch kein Grund, um eine Frau zu schlagen. Ich bin schockiert.