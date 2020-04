Corona-Tragödie im Kloster: Hälfte der Mönche gestorben

Am Alterssitz der Don-Bosco-Salesianer forderte das Virus vier Todesopfer.

NÖ. Pater Hans Schwarzl zelebrierte die heilige Messe, drei ältere Mitbrüder nahmen Abschied in der Herz-Jesu-Kirche in Amstetten. Die vier Salesianer Don Boscos verneigten sich ein letztes Mal vor ihren verstorbenen Mitbrüdern: Die weithin beliebten Patres Josef Parteder, August Pauger, Josef Pucher und Roman Stadelmann sind an Corona verstorben. Das tückische Virus hat die Hälfte der kleinen Ordensgemeinschaft dahingerafft. Ein weiterer erkrankter Mönch befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.