Coronavirus-Fall an Gymnasium: Schüler infiziert

Mehrere Mitschüler und einige Lehrer in Quarantäne.

Wiener Neustadt. Am Gymnasium BG Zehnergasse in Wiener Neustadt ist ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden, bestätigte Anton Heinzl, Sprecher von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), am Sonntagnachmittag einen Bericht der "NÖN" (online). Laut dem Bericht zeige der Bub aus der fünften Schulstufe keine Symptome. Er dürfte sich bei seiner Familie angesteckt haben.

Mehrere Mitschüler und einige Lehrer, die als Hochrisiko-Kontaktpersonen gelten, seien laut Heinzl bis 23. Juni in behördlich angeordneter Heimquarantäne. Weitere Tests an Mitschülern und Lehrern des Gymnasiums in Wiener Neustadt werden auf freiwilliger Basis durchgeführt.