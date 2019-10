Nach der Bluttat in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist der beschuldigte 31-Jährige nach Polizeiangaben vom Sonntagabend bei der Einvernahme umfassend geständig gewesen. Dabei lieferte der Familienvater Samet A. auch erste Hinweise auf das Motiv der Bluttat. So dürften Eheprobleme mit seiner Frau Tugba der Auslöser gewesen sein.

Die 29-Jährige starb ebenso durch Messerstiche wie die zwei Jahre alte Tochter Tuana. Als äußerst kritisch galt der Polizei zufolge weiterhin der Zustand des elf Monate alten Sohnes Selman. Sein Vater habe ihn wohl versucht zu ersticken. Stichwunden wies das Baby nämlich keine auf, sondern vielmehr "schwere Atemnot". Der Bub wurde im Wiener SMZ Ost-Donauspital intensivmedizinisch betreut.

Beziehungsprobleme

Die Beziehungsprobleme sollen schon seit vier Monaten für Unruhe in der Familie gesorgt haben. Am Samstag gerieten Tugba und Samet erneut in einen Streit. Die Fronten waren derart verhärtet, dass sich die zunächst noch verbale Auseinandersetzung bis in den Sonntagvormittag hineinzog. Doch dann eskalierte die Situation. Wie A. gegenüber den Ermittlern erzählt, soll nicht nur er, sondern auch seine Ehefrau plötzlich handgreiflich geworden sein. Daraufhin griff der 31-Jährige zum Messer und stach auf sie ein.

So erklärt er den Mord an seiner Tochter

Aber warum tötete er auch seine zweijährige Tochter und versuchte zumindest auch seinen Sohn zu ersticken? Auch auf diese Frage gab er während seiner Einvernahme eine Antwort. "Ich wollte nicht, dass sie im Heim aufwachsen", sagte er.

Laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker hatte der Beschuldigte A. am Sonntag kurz vor 9.00 Uhr selbst den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er seine Familie getötet habe. Der 31-Jährige ließ sich wenig später widerstandslos vor seinem Wohnhaus in der Marktgemeinde festnehmen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Als mutmaßliche Tatwaffe wurde ein Küchenmesser sichergestellt.

Das sind Täter und Opfer

© Viyana Manset Haber Der mutmaßliche Doppel-Killer Samet A. Der mutmaßliche Doppel-Killer Samet A.





© Viyana Manset Haber Seine Ehefrau Tugba mit Tochter Tuana. Seine Ehefrau Tugba mit Tochter Tuana.

Laut ÖSTERREICH-Informationen betrieben der mutmaßliche Doppel-Mörder und seine Frau ein Reisebüro. Der 31-jährige Samet A. ist österreichischer Staatsbürger mit türkischem Migrationshintergrund.

Im Obergeschoß des Reihenhauses fanden Polizeibeamte die 29-jährige Frau des Beschuldigten und die zweijährige Tochter leblos auf. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Die Mutter und das Mädchen seien durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass es keine Hilfe mehr gab.