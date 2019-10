Defektes Handy löste Wohnhausbrand in Niederösterreich aus

Laab im Walde. In einem Einfamilienhaus in Laab im Walde (Bezirk Mödling) ist Donnerstagfrüh ein Brand ausgebrochen. Der 43-jährige Bewohner bemerkte die Flammen, drei Feuerwehren mit 70 Mitgliedern waren bis Mittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Ermittlungen des Landeskriminalamtes dürfte ein angestecktes defektes Mobiltelefon den Brand verursacht haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich.