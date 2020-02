Sie waren das Gesprächsthema Nummer eins. Doch ihre ungewöhnliche Liebe zerbrach.

Diese verbotene Liebe hatte für Schlagzeilen gesorgt und die Justiz beschäftigt. Vor rund zehn Jahren outeten sich der damals 13-jährige Schüler Ervin und seine Handballtrainerin ­Renata, damals 41: „Ja, es ist Liebe, wir wollen für immer zusammenbleiben.“

Es ging auch viele Jahre gut, auch wenn dem ungleichen Paar Prügel zwischen die Beine geworfen wurden. Renata wurde wegen der ­Beziehung zu einem Minderjährigen zu 22 Monaten bedingter Haft verurteilt. Dennoch heirateten die beiden später, bekamen eine Tochter (heute 7).

Alles aus

Doch jetzt die Nachricht über das überraschende Aus – berichtet vom Frauenmagazin Woman. Ervin ist inzwischen 24 Jahre alt, lebt alleine in einem kleinen Apartment in Wr. Neustadt. Der Altersunterschied sei nicht am Scheitern der Ehe schuld gewesen. „Es hat einfach nicht mehr gepasst.“