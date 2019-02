Die zwei Gesichter einer Verdächtigen

Die 43-Jährige, die auch als „Black Lady“ bekannt ist, soll im Jänner 2019 ihre Nachbarin Hedwig Sch. (64) in deren Wohnung in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen haben.

Tamara B. wurde vergangenen Mittwoch festgenommen. Die Ermittler hatten ihre DNA-Spuren am Tatort sichergestellt. Die zweifache Mutter ist nicht geständig und befindet sich in U-Haft.

Kaltblütige Killerin war liebevolle Mutter

Die 43-Jährige überfiel im Jahr 2009 ein Postamt in Klosterneuburg und rammte der Filialleiterin ein Messer zwischen die Rippen in die Lunge. Sie wurde gefasst und wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt. Doch Tamara B. wurde vorzeitig entlassen.

So brutal sie auch bei der Messerattacke und bei dem Mord an der Pensionistin vorgegangen sein mag, ihren Kindern gegenüber war sie eine liebevolle Mutter.

Für Tamara B. gilt die Unschuldsvermutung.