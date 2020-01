Drei Männer wollten Buben entführen

Drei Männer versuchten zwei junge Buben in ihr Auto zu locken und zu entführen.

Tulln. Am Mittwochnachmittag versuchten drei Männer zwei Buben vor dem Tullner Rosenarcaden zu entführen.

Ins Auto locken

Schrecksekunde am Neujahrstag in Tulln. Zwei kleine Buben taten das Richtige, nach dem drei Männer in einem Auto versucht haben, sie in den Wagen zu locken. Die beiden Buben fielen aber nicht darauf ein und rannten sofort zu ihren Eltern. Die Mutter eines Kindes erstattete Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Männer zwischen 18 und 20 Jahren

Von der Polizei wird nun in alle Richtungen ermittelt. Gefahndet wird nach drei Männern im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren. Das Lockfahrzeug ist ein hellgrüner Volkswagen oder Opel.