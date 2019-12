Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte hat es Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Wiener Neustadt-Land gegeben.

Krumbach. Drei Verletzte hat es Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Wiener Neustadt-Land gegeben. Ein 46-Jähriger war laut Polizei auf der L4179 mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Krumbach in Fahrtrichtung Zöbern in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und in einen Klein-Lkw gekracht, in dem sich neben dem 44-jährigen Lenker auch ein 39-jährige Beifahrer befand.



Die drei Männer wurden durch Rettungskräfte versorgt. Anschließend wurden sie in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.